В зале бывшей Уруссинской ГРЭС производят теплообменники для атомных станций

В турбинном зале бывшей Уруссинской ГРЭС производят теплообменники для атомных электростанций (АЭС). Об этом сказал глава Ютазинского района РТ Аяз Шафигуллин во время проекта «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«"Басэт" — это башкирская компания, крупная. Тесно сотрудничает с "Росатомом". На сегодняшний день там [на территории бывшей ГРЭС] два турбинных зала, один они освоили. Там уже готово четыре теплообменника для Курской АЭС, с Бангладеш у них договорные отношения. Один теплообменник стоит порядка 250 млн. Они готовы, ждут отгрузки», — сказал глава района о новом собственнике обанкротившегося предприятия.

Шафигуллин пояснил, что «Басэт» заинтересовалась площадкой, поскольку там есть кран-балка с грузоподъемностью 120 тонн.

«Нигде в округе не нашли такого. Иначе дальнейшее развитие в их бизнесе остановилось бы. Второй турбинный зал свободный, они хотят еще производство туда завести. Все секреты раскрывать не буду», — добавил глава Ютазинского района РТ.

Власти района ведут переговоры с новым собственником бышей ГРЭС. Компания готова отдать свободные площади под промышленный парк. «То есть здания они будут давать в аренду или продавать, а на земли мы можем пускать резидентов», — пояснил Шафигуллин.