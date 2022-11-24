В законопроект об исламском банкинге внесут нормы об использовании маткапитала в ипотеке

Депутаты Государственной Думы РФ готовят к первому чтению законопроект о партнерских финансах (исламском банкинге), сообщил парламентарий от Татарстана Максим Топилин.

«Договорились о значимых и первоочередных действиях: необходимо получить заключение правительства; нужно решить вопрос с Федеральной налоговой службой и Минфином по освобождению операций от НДС», – написал Топилин в телеграм-канале по итогам обсуждения законопроекта с депутатами Госдумы РФ Анатолием Аксаковым и Айратом Фарраховым, министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым.

Он также отметил, что в законопроект решили включить нормы, которые позволят использовать материнский капитал при получении ипотеки, соответствующей принципам шариата.

«Такое нововведение позволит большему количеству людей воспользоваться услугами исламского банкинга, а значит, сделает эти услуги доступнее», – подчеркнул Топилин.