news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 24 декабря 2025 10:56

В законодательстве Татарстана закрепят статус субъектов ремесленной деятельности

Читайте нас в
Телеграм
В законодательстве Татарстана закрепят статус субъектов ремесленной деятельности
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане законодательно закрепят статус субъектов ремесленной деятельности. К ним будут относиться представители малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает пяти человек, а также самозанятые. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект закрепляет полномочия Кабинета Министров РТ по утверждению перечня видов ремесленной деятельности, порядка отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства и физлиц, применяющих специальный налоговый режим, к субъектам ремесленной деятельности и порядка ведения реестра субъектов ремесленной деятельности», – сказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя документ.

Кроме того, согласно распоряжению Правительства РФ предусмотрена возможность освободить от обязательной маркировки средствами идентификации продукцию труда ремесленников.

В связи с этим Правительство РТ наделяется полномочием по утверждению перечня продуктов субъектов ремесленной деятельности, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, отметил министр.

Он уточнил, что все это позволит поддержать ремесленный сектор малого и среднего предпринимательства, сохранить культурную идентичность народов Татарстана.

На федеральном уровне нормативное закрепление определения ремесленной деятельности отсутствует, однако регионы РФ вправе разрабатывать и утверждать перечни видов ремесленной деятельности.

#самозанятые #малое и среднее предпринимательство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025