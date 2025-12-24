В законодательстве Татарстана закрепят статус субъектов ремесленной деятельности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане законодательно закрепят статус субъектов ремесленной деятельности. К ним будут относиться представители малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает пяти человек, а также самозанятые. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект закрепляет полномочия Кабинета Министров РТ по утверждению перечня видов ремесленной деятельности, порядка отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства и физлиц, применяющих специальный налоговый режим, к субъектам ремесленной деятельности и порядка ведения реестра субъектов ремесленной деятельности», – сказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя документ.

Кроме того, согласно распоряжению Правительства РФ предусмотрена возможность освободить от обязательной маркировки средствами идентификации продукцию труда ремесленников.

В связи с этим Правительство РТ наделяется полномочием по утверждению перечня продуктов субъектов ремесленной деятельности, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, отметил министр.

Он уточнил, что все это позволит поддержать ремесленный сектор малого и среднего предпринимательства, сохранить культурную идентичность народов Татарстана.

На федеральном уровне нормативное закрепление определения ремесленной деятельности отсутствует, однако регионы РФ вправе разрабатывать и утверждать перечни видов ремесленной деятельности.