В законе о госсимволах Татарстана слово «суверенитет» заменят на «государственность»

В республиканском законе о государственных символах слова «суверенитет Республики Татарстан» хотят заменить на «государственность Республики Татарстан». Соответствующий законопроект одобрили депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Документ направлен на приведение закона в соответствие с положениями Конституции Татарстана, уточнил председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

«Конституция РФ не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального народа России. Следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета России», – сказал он.

Он добавил, что «суверенитет России, в силу Конституции РФ, исключает существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, которые обладали бы верховенством и независимостью». То есть не допускает суверенитета ни республик, ни других субъектов РФ.

Комитет рекомендовал Госсовету рассмотреть законопроект на ближайшем заседании парламента в первом и третьем чтениях.