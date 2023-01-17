В закон Татарстана о митингах внесут адреса мест, где запрещено проводить пикетирования

В республиканский закон об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований будут внесены изменения. В настоящее время ведется подготовка законопроекта. Внести проект закона в Госсовет Татарстана рекомендовано до 1 февраля. Об этом стало известно на заседании парламентского Комитета по законности и правопорядку.

В декабре прошлого года были внесены изменения в соответствующий федеральный закон. В частности, утвержден перечень мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, рассказал первый заместитель министра юстиции республики Айнур Галимов.

«Субъектам РФ предоставлено право дополнительно определять места, в которых запрещено проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, если это обусловлено историческими, культурными или иными объективными особенностями региона, а также иные места, в которых проведение перечисленных публичных мероприятий ограничивается по времени их возможного проведения», – отметил он.

При этом региональный закон, определяющий такие места, должен содержать адреса или какие-либо ориентиры, указывающие на расположение этих мест. «В связи с этим требуется внести изменения в республиканский закон», – пояснил Галимов.