В заказнике «Чистые луга» оштрафованы рыбаки за ловлю рыбы сетями

В ходе рейда на территории заказника «Чистые луга» в Чистопольском районе Татарстана задержаны рыбаки, использовавшие транспортные и плавсредства, а также запрещенные орудия лова. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Мы проводим ежедневные рейды на территории заказника „Чистые луга“ и реки Прость по выявлению различных нарушений. В ходе очередного мероприятия было задержано несколько рыбаков на плавсредствах. Рыбалка здесь не запрещена, запрещен проезд и стоянка мото- и автотранспорта, а также использование запрещенных орудий лова. К примеру, сетей», — сообщил начальник заказника «Чистые луга» Максим Улыбин.

В ходе рейда на нарушителей составлены административные протоколы по статье 8.39 Кодекса административных правонарушений РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» за проезд и стоянку механических транспортных и плавающих средств. С рыбаками проведена разъяснительная информационная беседа. Участники рейда объяснили нарушителям правила посещения и действующие ограничения на территории заказника.

«Также мы боремся с браконьерством. На территории заказника запрещается разводить костры и разбивать лагери», — добавил Улыбин.