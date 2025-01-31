В Закамье «оцифровали» автобусы

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Общественный транспорт Набережных Челнов, Нижнекамска и Бавлов оборудовали интеллектуальными приборами и датчиками, которые сделали поездки в общественном транспорте более безопасными и комфортными. Проект был внедрен цифровой экосистемой МТС. Пассажиры закамских автобусов могут ориентироваться по маршруту при помощи голосового и визуального информирования и чувствовать себя в безопасности благодаря системе видеонаблюдения, а челнинцы и нижнекамцы еще и бесконтактно оплачивать проезд.

Данные нововведения внедрили в 50 автобусах, курсирующих по ряду наиболее загруженных маршрутов. Компания оборудовала их автоматизированной системой учета пассажиров, а в Набережных Челнах и Нижнекамске также и приборами для бесконтактной оплаты проезда — валидаторами, расположенными на поручнях в разных частях салона. В салонах автобусов установлены цифровые дисплеи и текстовые табло с данными об остановках и другими информационными сообщениями.

На входах и выходах из автобусов организовали систему видеонаблюдения, которая позволяет водителю безопасно высаживать горожан на остановках и закрывать двери без риска для пассажиров, а также оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Данные с камер также фиксируются видеорегистратором, что в случае ДТП позволяет выявить виновных и оценить действия водителя.

«Цифровые решения МТС для инфраструктуры городского транспорта используются во многих российских городах. Год назад мы обеспечили умным видеонаблюдением и «тревожной кнопкой» более трети трамваев в Набережных Челнах. Мы готовы делиться этой практикой и масштабировать проекты по цифровизации городского транспорта с предприятиями республики и других регионов», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.