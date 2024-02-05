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Происшествия 5 февраля 2024 18:58

В Заинском районе водитель «Нивы» погиб, столкнувшись на трассе с КамАЗом

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В Заинском районе водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой». Авария случилась на 20-м километре трассы Челны – Заинск.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате ДТП водитель «Нивы» погиб на месте.

#смертельное дпт татарстан
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