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В Заинском районе водитель «Нивы» погиб, столкнувшись на трассе с КамАЗом
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В Заинском районе водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой». Авария случилась на 20-м километре трассы Челны – Заинск.
В результате ДТП водитель «Нивы» погиб на месте.
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