В Заинском районе водитель иномарки погиб, совершая обгон

Сегодня в 15.00 на 36-м километре автодороги Набережные Челны – Заинск произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, водитель Volkswagen с целью обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.