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В Заинском районе водитель иномарки погиб, совершая обгон
Сегодня в 15.00 на 36-м километре автодороги Набережные Челны – Заинск произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, водитель Volkswagen с целью обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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