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Происшествия 13 июля 2024 16:54

В Заинском районе водитель иномарки погиб, совершая обгон

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Сегодня в 15.00 на 36-м километре автодороги Набережные Челны – Заинск произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, водитель Volkswagen с целью обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

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