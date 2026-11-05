В Заинском районе ветеран погранвойск передал свой «УАЗ» бойцам СВО

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Житель села Именлебаш Заинского района Татарстана, ветеран пограничных войск Адиб Габдерахимов передал свой автомобиль «УАЗ» военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Габдерахимов уже не первый раз помогает участникам СВО. Ранее он закупал для военнослужащих тушенку, потратив сначала 10 тыс., а затем еще 50 тыс. рублей. Узнав, что бойцам татарстанского полка необходим автомобиль, заинец решил отдать собственный внедорожник.

«В ходе специальной военной операции любая помощь ребятам важна, и я не остался в стороне. Пусть эта машина надежно служит нашим солдатам в выполнении военных задач, в достижении победы. Желаю им благополучно вернуться домой. Эта машина – подарок нашим военнослужащим не только от меня, но и от всех заинцев», – рассказал ветеран.

Прежде чем отправить автомобиль военнослужащим, его подготовили к эксплуатации в полевых условиях. Ремонтом занялся местный предприниматель Николай Тихонов, который проверил и привел технику в порядок.

Забрать внедорожник приехал военнослужащий из Елабужского района с позывным Гоша. Он был мобилизован и сейчас служит водителем на Донецком направлении, доставляя бойцам необходимые грузы.

По словам военнослужащего, найти подходящий автомобиль ему помог бывший сослуживец из Заинска, который посоветовал обратиться к Николаю Тихонову. После этого удалось договориться с Адибом Габдерахимовым о передаче машины.

Вместе с автомобилем военнослужащим отправили продукты питания, генераторы, маскировочные сети и другие необходимые вещи. Сам Гоша награжден медалями Жукова, «За разминирование» и «Участнику специальной военной операции».

Проводить бойца перед отправкой на передовую пришли заместитель председателя районного объединения пограничников Петр Князев и руководитель Заинского отделения организации «Боевое братство» Сергей Хватков, который уже 17 раз доставлял помощь в зону спецоперации.

Как отметил Хватков, внедорожники особенно востребованы среди военнослужащих благодаря своей проходимости. Он также поблагодарил Габдерахимова за постоянную поддержку бойцов и подчеркнул, что ветераны пограничных войск Заинского района активно участвуют в сборе помощи.

Переданный автомобиль теперь будут использовать для доставки необходимых грузов военнослужащим на передовой.

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой.