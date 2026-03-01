В Заинском районе установят мемориал участникам СВО и локальных войн

В Заинском муниципальном районе ведется плановая работа по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и других локальных конфликтов. По итогам голосования жителей местом размещения мемориала выбран Бульвар Победы.

Победителем открытого конкурса на лучший проект стала творческая группа из Москвы – скульптор Ирина Макарова, преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов, доцент кафедры скульптуры, член Московского союза художников, и архитектор Максим Батаев.

Проект «Мемориал участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и локальных войн» представляет собой трехфигурную композицию общей высотой 3,59 метров. Высота каждой фигуры составит 2,4 метра. Скульптуры будут установлены на бронзовом постаменте сложной архитектурно-декоративной формы.

В центре композиции размещена фигура командира штурмовой группы – участника СВО. Слева от него на камне изображен ветеран афганской войны, справа – участник чеченских кампаний. По обе стороны мемориала планируется установить шесть гранитных плит с именами погибших военнослужащих – по три с каждой стороны.

Согласно протоколу №1/26 от 5 февраля 2026 года, художественный экспертный совет при Московской организации Художественного фонда признал композицию произведением изобразительного искусства. Также получено авторское свидетельство Российской академии художеств.

23 января состоялась встреча скульпторов с главой района, в ходе которой обсуждались детали реализации проекта и график работ. Принято решение завершить создание мемориала ко Дню Республики Татарстан и Дню города – к 30 августа 2026 года. Отмечается, что авторы выполнят работу без авансовых платежей.

Кроме того, в микрорайоне Мирный планируется установить памятник «Защитникам Отечества во все времена». Композиция будет выполнена из трех гранитных плит, объединенных в единый ансамбль. В центральной части разместят коллаж, посвященный Великой Отечественной войне, по бокам – изображения ветерана боевых действий и участника специальной военной операции. Памятник установят на территории городского дома культуры.

В настоящее время объявлен аукцион по выбору подрядной организации. Завершить работы планируется ко Дню Победы – 9 мая.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.