В Заинском районе установлен памятник жертвам голода в Поволжье

В селе Ахметьево Заинского района по инициативе жителей установлен монумент в память сельчан, погибших от голода в 1920-1921 годах.

Памятный камень установлен на кряшенской части сельского кладбища. В его открытии приняли участие жители села, выходцы из Ахметьева, гости из соседних районов, сообщает районное издание «Зәй офыклары».

По словам инициатора установки камня Вениамина Князева, в те трагические годы сотни жителей села Ахметьево стали жертвами голода. Зимой их тела складывали в колхозном амбаре, а с наступлением весны хоронили в общих могилах по 20 человек. Русские, татары, кряшены в этих могилах покоятся вместе, поэтому на церемонию открытия памятника пришли священнослужители обеих религий: протоиерей Александр Колчерин из Нижнекамска, настоятель церкви села Олы Аты Нижнекамского района Михаил Петров и имам мечети села Ахметьево Раиф Шаймарданов.

Как рассказал Вениамин Князев, со временем земля на месте захоронения осела, заросла кленом. «Мы стали расчищать поверхность, при удалении кустов вместе с их корнями появлялись черепа, это тяжело видеть. На разравнивание места потребовалось несколько машин земли», — рассказал активист.

Монумент изготовлен и установлен на пожертвования неравнодушных людей. Сбор средств шел в течение пяти лет. В благородном деле участвовали все жители села, а также земляки — выходцы из Ахметьева, рассказал Вениамин Князев. Так, семья народного артиста Татарстана Николая (Наиля) Дунаева пожертвовала 50 тысяч рублей. Всего материальную помощь оказали около 30 семей. Созданием монумента также активно занимался Борис Князев.

Монумент на могиле жертв голода стал первым памятником, установленным в Поволжье к 100-летию этой трагедии.

Массовый голод в России во времена Гражданской войны известен в истории как голод в Поволжье, поскольку от него сильнее всего пострадали жители Уральского и Поволжского регионов. Выходец из села Ахметьево — профессор Сургутского государственного педагогического университета Рафис Шаймарданов напомнил, что по стране жертвами голода стали около 5 миллионов человек, из них в Татарстане — более 700 тысяч. «Причиной голода стала не только засуха, которая сожгла всю растительность, но и то, что людям нечего было сеять. Только в нашей республике в ходе продразверстки власти отобрали у населения 120 тонн семенного зерна», — рассказал профессор.