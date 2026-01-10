В Заинском районе поздравили семью первого новорожденного 2026 года

Фото предоставлено Ириной Смирновой

В отделе ЗАГС Заинского района 10 января состоялось торжественное вручение свидетельства о рождении родителям первого зарегистрированного в районе в 2026 году новорожденного. Им стал Михаил Кузнецов, родившийся 4 января 2026 года. Это второй ребенок в семье Никиты и Ангелины Кузнецовых.

«Это наш новогодний подарочек, как и дочь Дарья – она родилась 5 января 2020 года», – рассказали молодые родители.

Теперь январь для семьи стал особенно праздничным: в конце месяца день рождения и у главы семьи Никиты Кузнецова.

С рождением сына родителей поздравила заместитель руководителя исполнительного комитета Заинского района по социальным вопросам Регина Камалова. Она передала теплые слова от имени главы района и в торжественной обстановке вручила первый в жизни малыша документ – свидетельство о рождении – и памятные подарки.

К поздравлениям также присоединились начальник отдела ЗАГС Гульфия Валишина и заведующая организационно-методическим отделом Заинской Центральной районной больницы Луиза Валиуллина. Они пожелали Михаилу и его родителям крепкого здоровья и счастья.