В Заинском районе РТ на месте старых пунктов построили три новых ФАПа

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

В этом году новые фельдшерско-акушерские пункты появились в трех селах Заинского района Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

В Новоспасске ФАП был возведен по федеральной программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», в Гулькино — по республиканской целевой программе «Совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению Татарстана», а в Урсаево его построили на средства благотворительного фонда «Татнефти».

«В Заинском районе построены 14 ФАПов за 11 лет. Это типовые модульные ФАПы с современным медицинским оборудованием, мебелью и всем необходимым», — отметил главный врач Заинской ЦРБ Айдар Фатыхов.

Три новых медучреждения появились на месте старых пунктов, которые было уже невозможно отремонтировать. Главврач пояснил, что строительство новых объектов здравоохранения предусмотрено в селах, где проживает более ста человек.

В следующем году новый фельдшерский пункт построят в селе Сарсаз-Багряж.