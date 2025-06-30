В Заинском районе по нацпроекту отремонтируют 10 ФАПов и амбулаторию до конца 2025 года

В Заинском районе Татарстана продолжается капитальный ремонт объектов здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РТ». До конца 2025 года планируется обновить 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и одну врачебную амбулаторию. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Работы охватят 11 сельских поселений: Верхние Шипки, Налим, Нижнее Бишево, Верхние Лузы, Тонгузино, Алексеевка, Ахметьево, Карманово, Новое Маврино, Суык Чишма и Тюгеевка.

Фото: © «Заинск-информ»

Модернизация включает замену кровли, окон и дверей, обновление внутренней отделки, а также полную реконструкцию инженерных систем — электроснабжения, водопровода, отопления. Отдельное внимание уделяется улучшению санитарных условий.

Финансирование ремонтных работ осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.

ФАПы являются важнейшими звеньями системы первичной медпомощи в сельской местности. После завершения ремонта медицинская помощь в этих населённых пунктах станет доступнее и комфортнее как для жителей, так и для медицинских специалистов.