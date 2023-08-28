В Заинском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Сарсаз-Багряж Заинского района торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Строительство ФАПа и его оснащение медицинским оборудованием прошло по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Финансировали пункт из бюджетов России и Татарстана.

«Мы долгое время ждали строительства нового ФАПа вместе с главой поселения Павлом Минеевым. Он нас всех сплотил на благое дело, поднял не только наш дух, но и рейтинг Багряжского поселения в Заинском районе. Когда руководство видит, что в поселении живет и трудится активное население, то и дороги ремонтируются, и новые значимые социальные объекты строятся», – считает местный житель Александр Биканов.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Заведует новым фельдшерско-акушерским пунктом опытный фельдшер Галина Данилова. Она работает в поселении уже седьмой год, а в системе здравоохранения – более 30 лет.

По словам местных, Галина Данилова – незаменимый работник, она помогает и взрослым, и детям. Она освоила современное медицинское оборудование и с легкостью пользуется компьютером. По словам главы Багряжского поселения Минеева, фельдшер регулярно объезжает на велосипеде пациентов, которые по состоянию здоровья или из-за преклонного возраста не могут сами дойти до ФАПа. Главный врач Заинской ЦРБ Айдар Фатыхов, призвал население помогать своему фельдшеру и проходить диспансеризацию.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Диспансерное наблюдение необходимо для того, чтобы продлить жизнь населению», – отметил Айдар Фатыхов.

Куратор Заинской ЦРБ от Министерства здравоохранения РТ, главный врач Нижнекамской районной многопрофильной больницы Руслан Валеев пожелал населению, чтобы все обращения в ФАП были только в целях профилактики и обещал оказывать фельдшеру всю необходимую кураторскую помощь.