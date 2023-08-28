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В Заинском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В селе Сарсаз-Багряж Заинского района торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Строительство ФАПа и его оснащение медицинским оборудованием прошло по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Финансировали пункт из бюджетов России и Татарстана.
«Мы долгое время ждали строительства нового ФАПа вместе с главой поселения Павлом Минеевым. Он нас всех сплотил на благое дело, поднял не только наш дух, но и рейтинг Багряжского поселения в Заинском районе. Когда руководство видит, что в поселении живет и трудится активное население, то и дороги ремонтируются, и новые значимые социальные объекты строятся», – считает местный житель Александр Биканов.
Заведует новым фельдшерско-акушерским пунктом опытный фельдшер Галина Данилова. Она работает в поселении уже седьмой год, а в системе здравоохранения – более 30 лет.
По словам местных, Галина Данилова – незаменимый работник, она помогает и взрослым, и детям. Она освоила современное медицинское оборудование и с легкостью пользуется компьютером. По словам главы Багряжского поселения Минеева, фельдшер регулярно объезжает на велосипеде пациентов, которые по состоянию здоровья или из-за преклонного возраста не могут сами дойти до ФАПа. Главный врач Заинской ЦРБ Айдар Фатыхов, призвал население помогать своему фельдшеру и проходить диспансеризацию.
«Диспансерное наблюдение необходимо для того, чтобы продлить жизнь населению», – отметил Айдар Фатыхов.
Куратор Заинской ЦРБ от Министерства здравоохранения РТ, главный врач Нижнекамской районной многопрофильной больницы Руслан Валеев пожелал населению, чтобы все обращения в ФАП были только в целях профилактики и обещал оказывать фельдшеру всю необходимую кураторскую помощь.
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