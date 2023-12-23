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В Заинском районе произошло массовое ДТП, есть пострадавший
В Заинском районе Татарстана произошло ДТП с тремя авто, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Авария случилась на 72-м километре трассы Челны – Альметьевск.
Там столкнулись КамАЗ, ГАЗель и легковой автособиль Saab. Сильнее всего досталось грузовой ГАЗели – машине разворотило кабину и снесло часть кузова.
По предварительной информации, один из водителей получил травмы. Его забрали медики.
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