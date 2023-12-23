В Заинском районе произошло массовое ДТП, есть пострадавший

В Заинском районе Татарстана произошло ДТП с тремя авто, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Авария случилась на 72-м километре трассы Челны – Альметьевск.

Фото: © Очевидцы

Там столкнулись КамАЗ, ГАЗель и легковой автособиль Saab. Сильнее всего досталось грузовой ГАЗели – машине разворотило кабину и снесло часть кузова.

Фото: © Очевидцы

По предварительной информации, один из водителей получил травмы. Его забрали медики.