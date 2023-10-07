В Заинском на территории хлебоприемного предприятия случился крупный пожар

Сегодня утром поступило сообщение о том, что на зерноскладе Заинского хребоприемного предприятия случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На улице Первомайская загорелась кровля отдельно стоящего здания зерносклада.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В течение 20 минут огнеборцы локализовали пожар на площади 500 квадратных метров, еще черех 20 минут было объявлено о ликвидации горения.

Причина возгорания устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.