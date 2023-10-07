Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Заинском на территории хлебоприемного предприятия случился крупный пожар
Сегодня утром поступило сообщение о том, что на зерноскладе Заинского хребоприемного предприятия случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На улице Первомайская загорелась кровля отдельно стоящего здания зерносклада.
В течение 20 минут огнеборцы локализовали пожар на площади 500 квадратных метров, еще черех 20 минут было объявлено о ликвидации горения.
Причина возгорания устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников