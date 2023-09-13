В Заинском и Мензелинском районах РТ представлены новые руководители МВД

Замминистра внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Алексей Соколов представил на рабочей поездке личному составу отделов МВД по Заинскому и Мензелинскому районам новых руководителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Так, ОМВД России по Заинскому району возглавил выпускник Казанского юридического института МВД России подполковник полиции Марат Давлетшин. В 2022 году он занимал должность ачальника отдела МВД России по Муслюмовскому району. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

ОМВД России по Мензелинскому району возглавил полковник полиции Евгений Клещевников. Он окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России. Свою профессиональную деятельность начал в 2000 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Мензелинского РОВД Республики Татарстан. Евгений Клещевников награжден медалями МВД России «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» 3,2,1 степени, медалью «За боевое содружество», нагрудными знаками: «За верность долгу», «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан», нагрудным знаком КМ РТ «За услуги в укреплении правопорядка».