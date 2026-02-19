В Заинске водителя погрузчика ждет суд за наезд на рабочего

В Заинске передали в суд уголовное дело в отношении 59-летней работницы одного из предприятий. Женщина, работавшая водителем погрузчика, обвиняется в нарушении правил безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 28 мая, двигаясь задним ходом на погрузчике, водитель совершила наезд на рабочего, который получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.