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В Заинске в реке Степной Зай обнаружили тела двоих рыбаков
Этим вечером в МЧС очевидцы сообщили, что в реке Степной Зай рядом с СНТ имени Мичурина в Заинске заметили темное пятно в полынье, которое было похоже на тело человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Спасатели ЗПСО №6 обнаружили в 40 метрах от берега тела двоих мужчин. Одного из них удалось опознать, ему было 70 лет, личность второго погибшего устанавливается.
МЧС напоминает, что выход на недавно замерзший водоем всегда сопряжен с риском. Припорошенные снегом промоины и трещины, тонкий лед — вот основные опасности, подстерегающие рыбаков.
Там, где сильное течение, в устьях и притоках рек, где есть бьющие ключи, лед значительно тоньше. Нужно стараться обходить такие места и быть очень осторожным.
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