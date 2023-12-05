В Заинске в реке Степной Зай обнаружили тела двоих рыбаков

Этим вечером в МЧС очевидцы сообщили, что в реке Степной Зай рядом с СНТ имени Мичурина в Заинске заметили темное пятно в полынье, которое было похоже на тело человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели ЗПСО №6 обнаружили в 40 метрах от берега тела двоих мужчин. Одного из них удалось опознать, ему было 70 лет, личность второго погибшего устанавливается.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

МЧС напоминает, что выход на недавно замерзший водоем всегда сопряжен с риском. Припорошенные снегом промоины и трещины, тонкий лед — вот основные опасности, подстерегающие рыбаков.

Там, где сильное течение, в устьях и притоках рек, где есть бьющие ключи, лед значительно тоньше. Нужно стараться обходить такие места и быть очень осторожным.