В Заинске местные жители и художники создадут арт-объекты для благоустроенных дворов

С 4 по 7 сентября в Заинске состоится арт-сессия Art-session Energy nation, в рамках которой жители и гости города создадут арт-объекты на территории дворов, благоустроенных по программе «Наш двор». В мероприятии примут участие художники из Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Красноярска и других городов России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

Мероприятие организовано по инициативе команды президентской программы «Наш двор» при поддержке администрации Заинского района Татарстана.

«Такая практика в Татарстане реализуется впервые, — отметил источник. — Мероприятие призвано сломать стереотипы о фестивалях уличного искусства. Если обычно жители являются только зрителями процесса, то в случае с арт-сессией в Заинске все желающие станут его полноправными участниками».

Согласно концепции проекта, каждый желающий сможет внести свой вклад в развитие общественных пространств, постараться сделать дворы яркими, уникальными и узнаваемыми. В этом жителям помогут эксперты в сфере современного уличного искусства — «Арт-посольство Супернова».

«В течение трех дней — 4, 5 и 7 сентября — пройдут мастер-классы, лекции, кинопоказы. Ежедневно программу будет открывать мастер-класс, далее в 19.00 запланированы открытые лекции о культуре уличного искусства, а в 20.00 — кинопоказы», — рассказали в фонде.

Кульминацией арт-сессии станет масштабный праздник, в котором примут участие битбоксеры, танцоры брейк-данса, фристайл-артисты. Начало запланировано на 4 сентября в 13.00 от торца дома на Ленина, 25.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году в Заинском районе будет обустроено 35 дворов.