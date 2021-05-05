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Ру Тат
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5 мая 2021  11:34
Павел Климчак

В Заинске устанавливают новый памятник Воину-освободителю на месте сгоревшего

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В Заинске началась установка нового памятника Воину-освободителю взамен сгоревшего два месяца назад. 

Как сообщил агентству корреспондент «Новостей Заинска», новая версия памятника сделана из бронзы. Прямо сейчас скульптуру привезли на Бульвар Победы, выгрузили и начали устанавливать. Весь процесс, по некоторым данным, займет порядка пяти часов. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Заинске сгорел памятник Воину-освободителю. Причиной пожара стала шалость с огнем четверых подростков, которая попала на видео. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение воинского памятника».

Позже появилась информация, что в фирме, которая делала памятник, работают следователи.

Автор фото: Гульнара Феофанова.

памятник Заинск
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