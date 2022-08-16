В Заинске супруги прожили вместе почти 60 лет и умерли в один день

В Заинске супруги Владимир и Нина Лобковы прожили вместе почти 60 лет и умерли в один день — 9 августа. Об этом пишет «Заинск-информ».

Владимир скончался через несколько часов после смерти жены, но не зная о ней, так как сам лежал в больнице. При этом он умер, произнося ее имя, отмечает издание.

Лобковы поженились в начале 1960-х годов. Девятнадцатилетний Владимир сразу влюбился в молодую учительницу, которая снимала угол в квартире его матери. Хотя девушка была немного постарше, они быстро нашли общий язык.

Нина Лобкова преподавала в начальных классах, ее муж работал сварщиком на автоагрегатном заводе. «<…> действительно они жили долго и счастливо. Главное, что было в этой семье, — это любовь, внимание и уважение друг к другу. Они очень любили своих детей, троих внуков и столько же правнуков», — рассказала подруга семьи Валентина Семенова.

На похороны супругов собрались их друзья, знакомые и родные, а также многочисленные ученики Нины Лобковой. Некоторые из них приехали проститься с ней из Елабуги, Набережных Челнов и Казани.