В Заинске состоялась последняя в этом году сельхозярмарка

31 декабря в Заинске на площади перед Дворцом культуры «Энергетик» состоялась праздничная ярмарка, которая стала завершающей в 2021 году. Об этом сообщает «Заинск-информ».

С раннего утра на площади звучала музыка, и заинцы спешили за продуктами сельского хозяйства для новогоднего праздничного стола.

Традиционно на ярмарке фермеры, предприниматели и самозанятые представили продукты собственного производства. Продавцы, переодетые в Деда мороза и Снегурочку, предлагали свой товар.

Ярмарку посетил и глава района Разиф Каримов. Он наградил наиболее активных продавцов. «Мы очень благодарны нашим предпринимателям, которые активно участвуют в сельскохозяйственных ярмарках, представляют продукцию, производимую в личных подсобных хозяйствах. Ярмарки нужны для населения», — сказал глава района.

Почетных грамот также удостоились самозанятые Рамиль Шарипов, Сергей Антонов, Альмира Галиева, которые всегда активно участвуют в ярмарках.

Кроме того, руководитель исполкома района Эмиль Галеев вручил благодарственные письма исполкома индивидуальным предпринимателям Татьяне Тарасовой, Ивану Герасимову, Роману Башекину, Альбине Гарифуллиной.

В течение 2021 года в Заинске состоялось 16 сельскохозяйственных ярмарок, выручк составила 20 млн рублей.