В Заинске семьям участников СВО вручили государственные награды

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске прошла церемония вручения государственных наград семьям погибших бойцов СВО. К родным павших бойцов обратился глава района Разиф Каримов.

Он выразил глубокую благодарность и уважение семьям защитников. «Матерям, воспитавшим и родившим таких героев, низкий поклон. Спасибо семьям, женам, детям за терпение и стойкость. Мы обязаны проводить наших парней в последний путь со всеми почестями и сами должны оставаться стойкими», – сказал глава.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Разиф Каримов напомнил, что поддержка бойцов продолжается ежедневно: «Буквально полчаса назад мы обсуждали новую поездку в зону СВО до Нового года. От командиров мы получаем хорошие отзывы, сообщения и письма благодарности. Такие письма получать приятно».

При этом он подчеркнул, что церемонии памяти всегда остаются самыми тяжелыми. «К таким мероприятиям невозможно морально подготовиться. Но мы обязаны выполнить свой государственный долг и вручить ордена и медали семьям наших ребят. Пока живы – будем помнить. Спасибо», – подчеркнул Разиф Каримов.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Награды были вручены главой района совместно со специалистом-экспертом военного комиссариата, ветераном СВО Георгием Борисовым.

Пятерым погибшим бойцам орден Мужества (посмертно) был передан их семьям. Наград удостоены: рядовые Александр Батьков, Олег Вырыпаев, Евгений Демьянов, Вячеслав Серебряков и матрос Александр Сафронов.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Также вручены другие боевые награды, подтверждающие доблесть и отвагу военнослужащих.

Рядовой Марат Гумеров награжден Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За воинскую доблесть» II степени. Рядовой Айдар Юнусов удостоен медали «За отвагу».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Медалью «За воинскую доблесть» II степени награждены рядовой Ильмир Ахмадеев и младший сержант Рустам Закиров (ему также вручена медаль Жукова). Медаль Жукова передана семье младшего лейтенанта Дениса Чурбанова. Медаль Министерства обороны «Участнику СВО» получил рядовой Мадис Насыров.