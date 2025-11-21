В Заинске семьям участников СВО вручили государственные награды
В Заинске прошла церемония вручения государственных наград семьям погибших бойцов СВО. К родным павших бойцов обратился глава района Разиф Каримов.
Он выразил глубокую благодарность и уважение семьям защитников. «Матерям, воспитавшим и родившим таких героев, низкий поклон. Спасибо семьям, женам, детям за терпение и стойкость. Мы обязаны проводить наших парней в последний путь со всеми почестями и сами должны оставаться стойкими», – сказал глава.
Разиф Каримов напомнил, что поддержка бойцов продолжается ежедневно: «Буквально полчаса назад мы обсуждали новую поездку в зону СВО до Нового года. От командиров мы получаем хорошие отзывы, сообщения и письма благодарности. Такие письма получать приятно».
При этом он подчеркнул, что церемонии памяти всегда остаются самыми тяжелыми. «К таким мероприятиям невозможно морально подготовиться. Но мы обязаны выполнить свой государственный долг и вручить ордена и медали семьям наших ребят. Пока живы – будем помнить. Спасибо», – подчеркнул Разиф Каримов.
Награды были вручены главой района совместно со специалистом-экспертом военного комиссариата, ветераном СВО Георгием Борисовым.
Пятерым погибшим бойцам орден Мужества (посмертно) был передан их семьям. Наград удостоены: рядовые Александр Батьков, Олег Вырыпаев, Евгений Демьянов, Вячеслав Серебряков и матрос Александр Сафронов.
Также вручены другие боевые награды, подтверждающие доблесть и отвагу военнослужащих.
Рядовой Марат Гумеров награжден Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За воинскую доблесть» II степени. Рядовой Айдар Юнусов удостоен медали «За отвагу».
Медалью «За воинскую доблесть» II степени награждены рядовой Ильмир Ахмадеев и младший сержант Рустам Закиров (ему также вручена медаль Жукова). Медаль Жукова передана семье младшего лейтенанта Дениса Чурбанова. Медаль Министерства обороны «Участнику СВО» получил рядовой Мадис Насыров.
Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.