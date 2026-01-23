В Заинске семьям участников СВО передали государственные награды

Передача государственных наград семьям погибших участников специальной военной операции прошла 22 января 2026 года в ДК «Энергетик» в Заинске. В церемонии приняли участие руководство Заинского района, родные и близкие военнослужащих.

В ходе мероприятия почтили память семи уроженцев Заинского района, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции: Сергея Афанасьева, Айрата Бадретдинова, Тимура Белецкого, Александра Мартынычева, Виктора Платонова, Радика Фархутдинова и Айдара Юнусова. В их честь была объявлена минута молчания.

Глава Заинского района Разиф Каримов, обращаясь к присутствующим, выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что город и район с первых дней специальной военной операции оказывают поддержку своим землякам, находящимся на передовой.

Он также сообщил, что в 2026 году в Заинске планируется строительство мемориального комплекса в память о погибших военнослужащих. По его словам, мемориал будет расположен на бульваре Победы. Проект подготовлен архитектурной группой из Москвы, победившей в конкурсном отборе.

На гранитных плитах мемориала будут увековечены имена жителей района, погибших в Афганской войне, двух чеченских кампаниях и в ходе специальной военной операции. Завершить работы планируется к 30 августа – Дню города и Дню Республики.

После этого состоялась церемония вручения государственных наград.

Указом Президента Российской Федерации орденом Мужества посмертно награжден сержант Сергей Афанасьев.

Награда была передана его дочери Юлии Сергеевне.

Орден Мужества посмертно также получили:

· рядовой Айрат Бадретдинов – награда передана матери Фариде Рамазановне;

· ефрейтор Тимур Белецкий – награда передана матери Наталье Ивановне;

· младший сержант Александр Мартынычев – награда передана супруге Елене Олеговне и дочери Веронике;

· рядовой Виктор Платонов – награда передана супруге Людмиле Кутдусовне, дочери Полине и матери Валентине Сергеевне;

· младший лейтенант Айдар Юнусов – награда передана родителям Валентине Ивановне и Равису Халисовичу.

Указом Президента Российской Федерации медалью «За храбрость» II степени посмертно награжден лейтенант Радик Фархутдинов. Награда была передана его родителям Зиле Фавзаровне и Фирдаусу Фаисовичу.

Государственные награды вручены семьям в подтверждение заслуг военнослужащих при выполнении ими воинского долга.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.