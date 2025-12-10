В Заинске родным участников СВО передали государственные награды

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске прошла церемония вручения государственных наград семьям погибших участников специальной военной операции. Торжественное мероприятие состоялось в ДК «Энергетик» в День героев Отечества. Награды родным героев передали глава Заинского муниципального района Разиф Каримов и и. о. военного комиссара города Заинска и Заинского района Александр Гурьянов.

Разиф Каримов подчеркнул, что война никогда не обходится без потерь и заинцы всегда стояли на передовых позициях, проявляя мужество и стойкость. Он выразил глубокую благодарность матерям за воспитание настоящих защитников и отметил, что подвиг земляков навсегда останется в памяти района.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В этот день награды получили семьи восьми военнослужащих Григория Абрамова, Евгения Алексеева, Геннадия Биканова, Айдара Гильфанова, Юрия Краснова, Булата Кузнецова, Райнура Нурутдинова и Айнура Шайдуллина. Семерым из них был вручен Орден Мужества (посмертно), Айнур Шайдуллин удостоен медали «За храбрость» II степени (посмертно).

После официальной части участники церемонии почтили память погибших минутой молчания. В завершение представители власти поблагодарили семьи героев за стойкость и сохранение памяти о своих близких.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».