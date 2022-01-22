В Заинске прошло согласование эскизного проекта по строительству бассейна

В Заинске планируется построить новый плавательный бассейн. Он будет расположен в 35-м квартале. Проектные работы уже проведены, сообщает «Заинск-информ».

По проекту здесь будут установлены отдельные плавательные чаши для взрослых и детей, будут располагаться душевые кабины, раздевалки.

Основной бассейн будет включать шесть дорожек, каждая из них составит 25 метров. Также планируется, что в здании расположится тренажерный зал.

На очередном градостроительном совете района прошло согласование эскизного проекта и цветовых решений крытого объекта.