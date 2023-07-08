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В Заинске прошел первый фестиваль детских оздоровительных лагерей
В Заинском районе Татарстана прошел первый фестиваль детских оздоровительных лагерей, приуроченный к Году национальных культур и традиций в РТ и Году мира и дружбы народов в муниципалитете.
«Фестиваль в этом году провели в первый раз. Собрали на одной площадке всех участников наших действующих лагерей. Данный фестиваль для Заинского района является новым форматом, который направлен на формирование дружеских отношений у детей, популяризацию здорового образа жизни путем создания условий конкурентной борьбы в спортивных состязаниях и творческих конкурсах», — отметил начальник Управления по делам молодежи Заинского района Ростислав Аладышкин.
Участниками фестиваля стали более 150 детей из оздоровительных лагерей. Они соревновались в таких дисциплинах, как футбол, стритбол, волейбол, эстафеты и плавание. Также были организованы интерактивные площадки, состоялись творческие выступления. Все площадки были направлены на развитие творческих способностей и укрепление физического здоровья.
Победителями соревнований стали лагеря «Факел» и «Созвездие», а второе место занял детский лагерь центра спортивной подготовки «Ялта-Зай». Участники были награждены дипломами и памятными подарками.
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