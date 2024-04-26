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Происшествия 26 апреля 2024 10:32

В Заинске прокуратура добилась блокировки сайтов по обналичиванию «Пушкинской карты»

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Сотрудники заинской прокуратуры выявили два сайта с информацией об обналичивании «Пушкинской карты» и добились их блокировки. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В прокуратуре напомнили, что «Пушкинская карта» используется исключительно для оплаты билета (билетов) на посещение мероприятия (мероприятий). Использование карты для совершения иных операций не допускается.

В результате прокуратура направила иск о признании информации, размещённой в данных интернет-страницах, запрещённой. Иск удовлетворен.

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