В Заинске открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Виталию Дмитриеву

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

В Заинске увековечили память участника специальной военной операции Виталия Дмитриева, погибшего при выполнении боевого задания. Мемориальную доску установили на фасаде дома №1/06 по проспекту Победы, где жил военнослужащий.

На церемонию открытия пришли родные и близкие бойца, его сослуживцы, ветераны спецоперации, представители районной администрации, предприятий и учреждений города.

Виталий Дмитриев родился и вырос в Заинске. В 2005–2007 годах проходил срочную службу в армии, а 28 октября 2022 года был мобилизован. Служил командиром отделения мотострелкового батальона. Военнослужащий погиб 12 октября 2024 года при выполнении боевого задания в составе штурмовой группы в районе Угледара. Ему было 37 лет. За проявленное мужество Дмитриева посмертно наградили медалью «За отвагу».

Инициатором установки памятной доски стал завод «Техно», на котором работал Виталий. Предложение предприятия поддержала администрация Заинского района.

Выступая на церемонии, заместитель главы района Петр Уразайкин заявил, что сохранение памяти о погибших военнослужащих – важная задача для земляков.

«Жизнь Виталия была недолгой, но по-настоящему достойной. Он отдал ее за спокойствие и безопасность нашей Родины и стал для всех нас примером мужества и стойкости. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах», – выразил уверенность Уразайкин.

О Виталии Дмитриеве также рассказали сотрудник военного комиссариата Виталий Медведев и директор завода «Техно» Андрей Мамонтов. Они упомянули его мужество и стойкость, подчеркнув, что память о земляке важно сохранить для будущих поколений.

На открытии присутствовали супруга военнослужащего Венера, дочь Кира и отец Николай. Вдова рассказала, что Виталий был открытым, великодушным и отзывчивым человеком, который любил жизнь и ценил ее.

«Как бы ни было тяжело от потери дорогого нам человека, мы очень им гордимся и бесконечно благодарны ему за мирное небо над нами», – сказала она.

Почтить память бойца приехал и его сослуживец Евгений Иванов. Их мобилизовали в один день, после чего они два года служили вместе. По словам Евгения, Виталий умер у него на руках.

«Светлые воспоминания о нем навсегда сохранятся в моем сердце», – заверил боевой товарищ.

Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске. Теперь памятный знак на проспекте Победы будет напоминать жителям Заинска о земляке, погибшем в ходе специальной военной операции.

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой.

Фотографии предоставлены Кларой Ермолаевой.