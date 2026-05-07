В Заинске открыли мемориальную доску и музей в память о бойце СВО

В Заинске на базе школы №7 открыли мемориальную доску и музейную экспозицию в память о майоре Сергее Петрушенко – участнике специальной военной операции, педагоге и офицере, посвятившем жизнь служению Родине и воспитанию молодежи.

Торжественная церемония состоялась 6 мая у входа в школу. Почтить память Сергея Ивановича пришли его родные, коллеги, ученики, представители администрации и жители города.

Более 15 лет Сергей Петрушенко работал в системе образования Заинского района. С 2005 года преподавал основы безопасности жизнедеятельности в школах №4 и №7, руководил сельскими образовательными учреждениями, занимался патриотическим воспитанием школьников. За многолетний труд был награжден ведомственными и республиканскими наградами.

В 2022 году, во время частичной мобилизации, майор Петрушенко вновь встал в строй и отправился в зону специальной военной операции. За проявленные мужество и верность воинскому долгу был удостоен ордена Мужества и других государственных наград. 1 ноября 2025 года он погиб при выполнении боевого задания.

Право открыть мемориальную доску предоставили главе Заинского района Разифу Каримову, супруге и дочери героя. Участники церемонии почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили цветы.

Продолжением памятного события стало открытие музейной экспозиции в кабинете ОБЖ школы. В музее представлены личные вещи Сергея Петрушенко – элементы обмундирования, каска, средства связи и другие предметы, связанные с его военной службой. Экспозиция объединила память о нем как о педагоге и защитнике Отечества.

Особенно трогательно на церемонии прозвучали воспоминания дочери героя Александры Ахметяновой.

«Папа был очень строгим в воспитании. Если, допустим, с учениками он проявлял снисходительность, то со мной, с дочкой он был такой кремень строгий. Вот сказал: „Нужно так сделать“, значит надо было сделать. Когда мне было лет семь, он говорит: „Саш, ты будешь военным врачом“. В итоге так получилось, что я ушла с девятого класса и выбрала медицинское направление. Он очень гордился тем, что я медсестра», – вспоминает Александра.

На церемонию она пришла вместе с мамой и сыном Эриком.

«Сергей Иванович достоин этого. Он очень достойный человек, он очень благородный, мудрый, сильный, смелый, он настоящий военный», – отметила бывшая супруга героя Алла Владимировна.

