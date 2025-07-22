В Заинске открылась республиканская передвижная выставка «Отец Героя»

Фото: tatarstan.er.ru

В Заинске во Дворце культуры «Энергетик» открылась республиканская передвижная выставка «Отец Героя». Об этом сообщается на сайте «Единой России».

В открытии принял участие заместитель секретаря Заинского отделения партии, заместитель главы района Петр Уразайкин, заместитель руководителя исполкома Регина Камалова, председатель Совета ветеранов района Алексей Алексеев, местные депутаты, волонтеры, представители общественных организаций, жители района.

Экспозиция объединила 45 портретов отцов со всей республики и ещё портреты 8 отцов участников СВО – уроженцев Заинского района. В руках они держат снимки своих сыновей, погибших при исполнении своего служебного долга, а также награды, дипломы, личные вещи, напоминающие о детях.

Фото: tatarstan.er.ru

«Экспозиция объединила портреты отцов участников СВО, которые погибли, защищая нашу страну. Фотовыставка помогает воспитывать патриотизм, чувство долга и ответственности перед Родиной. Это акт памяти и уважения татарстанцев перед родителями павших за Отчизну героев. Фотовыставка важна как для членов семьи погибшего героя, так и для каждого жителя нашего города и района», – отметил Петр Уразайкин.

На открытие пришли пятеро участников фотопроекта – отцы заинцев – участников СВО, награжденных Орденами Мужества.

Николай Байрашев рассказал о своём сыне Артеме, который отслужил в армии в войсках специального назначения после окончания школы. Женился, работал на заводе. Осенью 2022 года был призван в ходе частичной мобилизации. Артем Байрашев был сапером инженерно-саперной роты мотострелкового батальона. 18 января 2024 года погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории ДНР. У Артема остались два сына – Богдан и Арсений.

Фото: tatarstan.er.ru

С портретом своего сына запечатлен и Юрий Захаров. Его сын Владимир служил в мотострелковом батальоне. 28 августа Владимир Захаров погиб, выполняя боевую задачу.

«Наша дочь, его сестра, пошла по стопам брата – в будущем хочет работать в правоохранительных органах. Сам Владимир тоже отслужил в армии, работал в нефтяной компании, в зону СВО ушел по контракту», – рассказал Юрий Захаров.

Заинцы могут узнать истории и других героев – Сергей Горячев навсегда останется в памяти 45-летним храбрым гранатомётчиком, который погиб в начале 2024 года, выполняя боевую задачу.

Младший сержант Альберт Шамгунов был призван в ходе частичной мобилизации осенью 2022 года. Стал разведчиком. 27 декабря 2023 года он погиб при исполнении своего служебного долга. Самый младший из его трех сыновей, Арсений, родился лишь за две недели до гибели своего отца-героя.

Уроженец Заинска Максим Хрипунов был командиром взвода военной разведки. 36-летний сержант отдал свою жизнь 1 августа 2024 года в ходе выполнения боевой задачи. У него осталась 6-летняя дочь.

Фото: tatarstan.er.ru

Выставка «Отец Героя» будет работать во Дворце культуры с 22 июля по 3 августа. Затем заинскую часть экспозиции на постоянной основе разместят в Центре психологической поддержки.

География республиканской передвижной выставки «Отец Героя» – все районы и города Республики Татарстан. В рамках работы выставки запланированы тематические экскурсии, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

Маршрут передвижения выставки расписан так, чтобы каждое муниципальное образование РТ внесло свой вклад в создание уникальной экспозиции. В каждом муниципалитете дополнительно к республиканской экспозиции размещают фотографии уроженцев своего района. Завершится экспозиция презентацией постоянной электронной выставки в Музее Победы.

Проект стартовал при поддержке партии «Единая Россия», филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, Региональной общественной организации «Союз отцов» РТ и Межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих».