В Заинске определены первые победители чемпионата РТ по лыжным гонкам

Фото: предоставлено организаторами соревнований

Накануне в Заинске на базе центра спортивной подготовки «Ялта-Зай» завершился первый соревновательный день открывающего тура Чемпионата Республики Татарстан по лыжным гонкам.

В рамках соревнований прошли старты в индивидуальных гонках. Среди женщин первое место заняла Христина Мацокина, второе – Ирина Ибрагимова. Отметим, обе лыжницы из Заинска. Замкнула тройку призеров представительница Балтасинского района Алия Исрафилова.

В мужской гонке триумфатором стал лыжник из Агрыза Радим Васильев. Серебро завоевал Роман Владыкин из сборной команды РТ, а бронзовую награду – Булат Филатов из Сармановского района.

По итогам командного зачета первого дня среди городов и сельских районов лидером стала команда Заинска, набравшая 531 очко. Вторыми финишировали лыжники из Набережных Челнов (424), третьими — из Агрыза (397). Столица республики, Казань, расположилась на четвёртой строчке.

Среди сельских районов лучший результат показали представители Сармановского района (158). На второй позиции — Балтасинский район (129), на третьей — Сабинский (121).