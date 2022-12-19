В Заинске назначен новый городской прокурор

Заинскую городскую прокуратуру возглавил Сергей Урванцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Сергей Уварцев родом из Казани, выпускник Московского государственного социального университета по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2004 году в должности заместителя Зеленодольского городского прокурора.

До назначения занимал пост заместителя прокурора Казани.