news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 декабря 2022  13:52
Полина Шевчук

В Заинске назначен новый городской прокурор

news_top_970_100

Заинскую городскую прокуратуру возглавил Сергей Урванцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Сергей Уварцев родом из Казани, выпускник Московского государственного социального университета по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2004 году в должности заместителя Зеленодольского городского прокурора.

До назначения занимал пост заместителя прокурора Казани.

#назначения #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное