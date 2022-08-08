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Строительство
8 августа 2022  00:14

В Заинске стартует строительство бассейна за 440 млн рублей

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В Заинске стартует строительство бассейна за 440 млн рублей

В этом месяце в Заинске начнется строительство большого бассейна. Общая стоимость проекта, включая строительство и оборудование, составляет 440 млн рублей, сообщает «Заинск-информ».

На днях вышла резолюция Президента Татарстана Рустама Минниханова на строительство спортобъекта. Специалисты Заинского района провели всю необходимую подготовительную работу: разработали проект и план строительства, провели экспертизу, подготовили техническую документацию. Градостроительным советом согласован и сам проект, и дизайн-решения. 

Строительство бассейна будет реализовано в две очереди. Планируется, что до конца текущего строительного сезона будет освоено 154 млн рублей. Остальные работы будут выполнены в первой половине 2023 года. 

Основным заказчиком проекта выступает ГИСУ, в ближайшее время будет определен генеральный подрядчик. Строительные работы начнутся в августе. Спортивный объект расположится на территории «Школы здоровья» в микрорайоне «35-й квартал».

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