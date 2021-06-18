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18 июня 2021  15:57

В Заинске начало вещание радио «Тәртип»

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Филиал АО «Татмедиа» «Заинск-информ» запустил вещание радио на татарском языке с уникальным контентом. Оно стало сетевым партнером радиоканала «Заинск 88,0 FM». 

Главная задача радио «Тәртип» — сохранение связи между прошлым и настоящим, а также продвижение ценностей татарской национальной культуры. 

Радио будет работать круглосуточно — для слушателей будут включать ретропесни, золотые хиты, классические произведения, а также качественную современную музыку. Передачи радио «Тәртип» будут поднимать нравственные, воспитательные, духовные ценности. Также на радио будут звучать местные новости, программы культурной направленности, музыкальные поздравления.

Послушать татарскую музыку, ознакомиться с просветительскими программами, новостями города и района в Заинске можно на частоте 88.0 FM.

#радиовещание #заинский район
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