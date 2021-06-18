В Заинске начало вещание радио «Тәртип»

Филиал АО «Татмедиа» «Заинск-информ» запустил вещание радио на татарском языке с уникальным контентом. Оно стало сетевым партнером радиоканала «Заинск 88,0 FM».

Главная задача радио «Тәртип» — сохранение связи между прошлым и настоящим, а также продвижение ценностей татарской национальной культуры.

Радио будет работать круглосуточно — для слушателей будут включать ретропесни, золотые хиты, классические произведения, а также качественную современную музыку. Передачи радио «Тәртип» будут поднимать нравственные, воспитательные, духовные ценности. Также на радио будут звучать местные новости, программы культурной направленности, музыкальные поздравления.

Послушать татарскую музыку, ознакомиться с просветительскими программами, новостями города и района в Заинске можно на частоте 88.0 FM.