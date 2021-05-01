В Заинске на открытии фонтанов выступят артисты уличного театра «Легкие крылья»

В Заинске перед началом летнего сезона на открытии городских фонтанов выступят артисты уличного театра Альметьевска «Легкие крылья». У них начинается череда выступлений на улицах Татарстана, рассказали ИА «Татар-информ» в театре.

«Ежегодно в Заинске в преддверии летнего сезона открываются фонтаны. Нас пригласили выступить. Артисты представят заинцам световое экстрим-шоу», — объяснила директор театра Гульназ Ханнанова.

Экстрим-шоу подразумевает шоу джамперов и различные трюки. «Это прыгуны, которые в течение десяти минут совершают трюки, сальто в интерактиве со зрителем, кувыркаются через людей и делают многие другие интересные вещи», — поделилась собеседница агентства.

Еще одним интересным элементом выступления альметьевских артистов станет использование света. «Трое парней будут делать экстремальные кувырки на джампах, а девушки — создавать шоу со светящимся пиксельным реквизитом в руках — рисунки, узоры, вращения», — перечислила подробности Хананнова.

Место встречи — ДК «Энергетик». Начнется шоу в 19.30.

Глава Заинского района Татарстана Разиф Каримов на отчетно-выборной конференции Совета ветеранов раскрыл информацию об открытии фонтанов. Вечером 30 апреля предполагалось запустить два так называемых сухих фонтана, а с 1 мая фонтаны должны полноценно заработать во всем городе. Музыкальные фонтаны расположены на территории второй очереди парка имени Р. Фардиева и на площади у ДК «Энергетик».