В Заинске мужчина погиб, провалившись в канализационный колодец

Сегодня утром в Заинске мужчина провалился в частную выгребную яму на улице Горького, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели установили переносное анкерное устройство над колодцем, после чего спасатель в дыхательном аппарате спустился на дно колодца.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело 45-летнего мужчины извлекли при помощи трипода и альпинистского снаряжения.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место выезжал представитель городской прокуратуры. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, обстоятельства выясняются.

По предварительной информации, мужчина собирался работать в яме, но у него закружилась голова, он упал в колодец и погиб.