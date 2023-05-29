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В Заинске мужчина погиб, провалившись в канализационный колодец
Сегодня утром в Заинске мужчина провалился в частную выгребную яму на улице Горького, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место спасатели установили переносное анкерное устройство над колодцем, после чего спасатель в дыхательном аппарате спустился на дно колодца.
Тело 45-летнего мужчины извлекли при помощи трипода и альпинистского снаряжения.
Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место выезжал представитель городской прокуратуры. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, обстоятельства выясняются.
По предварительной информации, мужчина собирался работать в яме, но у него закружилась голова, он упал в колодец и погиб.
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