В Заинске может появиться Центр гребных видов спорта

В Татарстане может появиться второй Центр гребных видов спорта. Первый и пока единственный находится в Казани. Заявку на финансирование проекта во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ передала татарстанская федерация. Об этом сообщил вице-президент татарстанской организации Роман Федотов.

С 17 по 18 июня в Казани проходят кубок и первенство республики по гребле на байдарках и каноэ. В них принимают участие более 50 спортсменов из команд «СШОР по ГВС», каноэ-клуба «Зилант», Клуба ветеранов гребли, а также Комплексной спортшколы олимпийского резерва из Марий Эл и ЦРФКС Волжска.

Федотов отметил, что в Казани создана необходимая инфраструктура для развития данного вида спорта в республике. Однако одной базы недостаточно, чтобы поднять греблю на более высокий уровень. Для этого, подчеркнул он, необходимо не менее пяти таких центров на территории РТ.

«Сейчас мы подали заявку на строительство Центра гребных видов спорта в Заинске. В советское время именно там выращивались чемпионы, поскольку спортсмены имели возможность долго тренироваться на незамерзающей воде в акватории Заинской ГРЭС», — подчеркнул он.

Кроме того, требуется обеспечить должный уровень поддержки спортсменов и тренеров. К примеру, сейчас стипендии гребцов составляют 8 тыс. рублей, а в Москве — 25 тыс. рублей, что позволяет столице переманивать кадры из республики.

Также в Татарстане необходимо решить проблему с дефицитом лодок, добавил вице-президент федерации гребли на байдарках и каноэ РТ.