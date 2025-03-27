В Заинске мать двоих школьниц заставили написать заявление на сдачу экзамена

Прокуратура Заинска провела проверку в татарской гимназии имени Р.Ш. Фардиева.

Выяснилось, что мать двух учениц отказалась подавать заявление на итоговое собеседование по русскому языку. Из-за этого девочки не смогли сдать аттестацию в 2024 году и получить аттестат об основном общем образовании.

Прокуратура подала в суд иск, требующий обязать мать обеспечить детям доступ к образованию через подачу заявления на итоговое собеседование и государственную аттестацию. Суд удовлетворил требования прокуратуры.