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Происшествия 7 августа 2023 11:13

В Заинске легковушка сбила ребенка на велосипеде, мальчик госпитализирован

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Сегодня в Заинске произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, иницидент произошел сегодня на проспекте Победы напротив ледового дворца в Заинске. Пожилой водитель автомобиля «Жигули» сбил ребенка, пересекавшего на велосипеде пешеходный переход.

В результате мальчик с травмами госпитализирован.

На место происшествия выехал и.о. Заинского городского прокурора Ильнур Мустакимов. Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Прокуратура Татарстана

#сбили велосипедиста #Заинск
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