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В Заинске легковушка сбила ребенка на велосипеде, мальчик госпитализирован
Сегодня в Заинске произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста.
Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, иницидент произошел сегодня на проспекте Победы напротив ледового дворца в Заинске. Пожилой водитель автомобиля «Жигули» сбил ребенка, пересекавшего на велосипеде пешеходный переход.
В результате мальчик с травмами госпитализирован.
На место происшествия выехал и.о. Заинского городского прокурора Ильнур Мустакимов. Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.
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