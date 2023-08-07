В Заинске легковушка сбила ребенка на велосипеде, мальчик госпитализирован

Сегодня в Заинске произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, иницидент произошел сегодня на проспекте Победы напротив ледового дворца в Заинске. Пожилой водитель автомобиля «Жигули» сбил ребенка, пересекавшего на велосипеде пешеходный переход.

В результате мальчик с травмами госпитализирован.

На место происшествия выехал и.о. Заинского городского прокурора Ильнур Мустакимов. Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.