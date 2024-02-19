В Заинске комфортно жить, есть парки, бассейны: Нижнекамская зона приняла автобусный тур

Фото: © Айгуль Яруллина

Сегодня, 19 февраля, жители Заинского района РТ стали участниками автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». Панельная дискуссия положила начало событиям в Нижнекамской зоне.

Мероприятие собрало в ДК «Энергетик» известных спикеров: председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, депутата Государственного Совета РТ и гендиректора ОАО «Телерадиокомпания „Новый век“» Ильшата Аминова, заместителя главы Заинского района РТ Петра Уразайкина.

Иван Гущин рассказал о деятельности возглавляемого им ведомства. Он поведал о системной и комплексной работе по сохранению и развитию как отдельных объектов архитектуры и археологии, так и целых территорий, таких как Казань, Чистополь, Елабуга, Билярск и другие знаковые исторические поселения республики. На этих территориях сосредоточено почти 70% объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр.

Фото: © Айгуль Яруллина

«Вопросы сохранения культурного наследия находятся на особом контроле у руководства Республики Татарстан. У нас действуют соответствующие государственные программы, принят самостоятельный закон о сохранении культурного наследия. Под государственной охраной в Татарстане находятся почти 6 тыс. исторических объектов, имеющих большое просветительское предназначение, объединяющих времена и поколения», — отметил Гущин.

В Заинском районе примерно 55 объектов находятся под государственной охраной, в том числе 16 археологических объектов XVIII и XIX веков. Присутствуют и объекты более позднего периода.

«В 2023 году мы начали работу в деревне Верхний Багряж — это кряшенское поселение, где мы сегодня восстанавливаем по просьбам обратившимся сельчан уникальную Троицкую церковь. Я думаю, в этом году мы перейдем к реставрации, чтобы вновь зародилась молитва в этом храме. В целом объем финансирования по прошлому году показал фантастические результаты: инвестиций из бюджетов разного уровня — более 4 млрд рублей. Это десятки памятников не только Казани, но и Мамадыш, Менделеевск, Булгар, Свияжск и многие другие», — сказал глава ведомства.

Фото: © Айгуль Яруллина

Ильшат Аминов дал оценку реализации национальных проектов на территории Заинского района.

«Реализация национальных проектов, которая есть сегодня в России и в Татарстане, степень реализации программ можно увидеть в Заинском районе. В течение 15 лет я видел, как Заинск развивался. Сначала построили путепровод, потом огромные деньги были вложены в экологию и перестал дымить „Технониколь“, исчезли неприятные запахи от сахарного завода, где поменялась технология производства. В Заинске становится комфортно жить, есть куда выйти, есть парки, культурные и спортивные учреждения, два бассейна. Все национальные проекты направлены на то, чтобы люди жили комфортнее, долго и счастливо», — отметил Аминов.

В свою очередь Петр Уразайкин высоко оценил важность нынешнего мероприятия.

«Руководством Заинского района два раза в год проводятся встречи с населением. В этом году проведены 53 встречи: в 22 сельских поселениях, в 27 предприятиях и организациях, в четырех микрорайонах города. Жители поднимают насущные, проблемные вопросы. Такие встречи очень важны и нужны. А сегодняшнее мероприятие позволяет нашим жителям узнать о большой работе, проделанной в Республике Татарстан, из первых уст», — уверен муниципальный чиновник.

Фото: © Айгуль Яруллина

Заинский район принимает активное участие в реализации программ, конкурсах и грантах. В 2023 году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Заинске построили крытый плавательный бассейн «Дулкын-Волна». В бассейне есть две чаши — большая на шесть дорожек и малая, зал подготовительных занятий, раздевалки с душевыми и санузлами, комната медсестры, тренерские, места отдыха для занимающихся, балкон на 50 зрительских мест, комнаты персонала и так далее.

Отремонтированы татарская гимназия имени Р. Ш. Фардиева, пищеблоки заинской школы №2, Верхнешипкинской школы. Из бюджета республики на это выделен 231 млн рублей. Также за 1,1 млн рублей обновили функциональную зону Нижнебишевской школы. В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по программе «Доброшкола» в здании заинской школы №9 отремонтированы четыре учебных кабинета для специалистов, а также обновлены часть помещений.

На деньги гранта ПАО «Татнефть» — 13,5 млн рублей — отремонтированы система экстренного оповещения в школе №6, санузлы в школе №4. В детсадах «Березка», «Радуга», «Светлячок», «Кояшкай» обустроены вторые эвакуационные выходы на деньги муниципального бюджета и гранта «Татнефти».

Фото: © Айгуль Яруллина

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году в селе Сарсаз-Багряж за 6,8 млн рублей построен фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает 335 человек. Отремонтированы за 4,4 млн рублей ФАПы в селах Кабан Бастрык, Сарапала, Сармаш Баш, Старый Токмак, Средний Багряж, Дурт Мунча и Верхние Пинячи.

По программе капремонта в Заинском районе в прошлом году новую жизнь получили 17 домов на сумму 71,6 млн рублей. Отремонтированы почти 75 тыс. кв. метров жилья, тем самым 2597 человек улучшили условия проживания.

В рамках реализации пятилетней программы «Наш двор» в районе благоустроены 152 дворовые территории, 19 из них приведены в порядок в прошлом году. В населенных пунктах Заинского района все дворы в многоквартирных домах отремонтированы и благоустроены.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтированы два участка автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск общей протяженностью 8,7 километра. Автодорога связывает две федеральные трассы — М7 «Волга» и Р239 Оренбургский тракт, а также Заинск — с Набережными Челнами и Альметьевском.

Фото: © Айгуль Яруллина

Отремонтированы и участки дорог Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Заинск — Сухарево, мост через ручей Басарский в селе Верхний Налим. В рамках реализации муниципальных программ дорожных работ выполнены работы на семи городских объектах за 27,4 млн рублей. В частности, на улице Никифорова появился новый тротуар; на Березовой, Некрасова — Привокзальной, Зимина — Татарстан — Ольховой, Ольховой обустроены проезжая часть и обочины и так далее. За 5 млн рублей для повышения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, организованы пешеходные переходы, искусственные неровности и другое. За 19 млн прошли работы по республиканской программе ремонта дорожно-уличной сети на восьми улицах Заинска и двух улицах села Дмитровка.

Заинцы также получили новые сети водоснабжения. Реконструкция сетей прошла по улицам Мишина, Ахметзянова, Механизаторов, Спортивная, Братская, Ударная, Кухарева. С 2021 года организована работа по программе догазификации без привлечения средств граждан. Сейчас заключено 288 договоров, газопровод доведен до 256 домовладений, подключены 202 дома. Подключение газа по программе проходило в 30 населенных пунктах.

В Заинске продолжаются работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по формированию комфортной городской среды. Всего за период действия проекта в городе благоустроены два парка, а в настоящее время ведутся работы по благоустройству парка «Молодежный».

Фото: © Айгуль Яруллина

В рамках работы над проектом прошли встречи с архитекторами, общественностью и жителями. В итоге появились площадка с тренажерами и гимнастическим комплексом, детский игровой городок, большая песочница для малышей. Установлены тротуары из брусчатки, спортобъекты, детские игровые комплексы и малые архитектурные формы. Парк получил новое освещение, скамейки и места для отдыха. Имеются отдельные площадки для игры в баскетбол, катания на скейтах, велосипедах и скутерах. Благоустройство ведется с сохранением зеленого каркаса. Работы продолжатся и в этом году.

О достижениях Татарстана участники встречи смогли узнать на фотовыставке. Гости увидели образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Встреча в Заинске завершилась концертной программой от Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.