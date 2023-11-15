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Руc Тат
Происшествия 15 ноября 2023 12:07

В Заинске из горящего дома пожарные спасли 14 жильцов

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В Заинске в пятиэтажном доме случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел утром в доме на улице Энергетиков.

На месте огнеборцы установили, что загорелся диван на кухне в однокомнатной квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Со второго по пятый этажи сотрудники пожарной охраны вывели 14 человек. Одного из них с ожогами передали врачам.

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