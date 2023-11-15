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В Заинске из горящего дома пожарные спасли 14 жильцов
В Заинске в пятиэтажном доме случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел утром в доме на улице Энергетиков.
На месте огнеборцы установили, что загорелся диван на кухне в однокомнатной квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Со второго по пятый этажи сотрудники пожарной охраны вывели 14 человек. Одного из них с ожогами передали врачам.
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