В Заинске из горящего дома пожарные спасли 14 жильцов

В Заинске в пятиэтажном доме случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел утром в доме на улице Энергетиков.

На месте огнеборцы установили, что загорелся диван на кухне в однокомнатной квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Со второго по пятый этажи сотрудники пожарной охраны вывели 14 человек. Одного из них с ожогами передали врачам.