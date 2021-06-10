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Ру Тат
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10 июня 2021  13:54
Павел Климчак

В Заинске девушка устроила наркопритон в квартире бабушки

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Полицейские задержали жительницу Заинска, которая организовала наркопритон в квартире. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Девушка не только употребляла наркотики, но и сама их изготовляла, зачастую с приятелями-наркоманами, которые приходили к ней. В квартире она проживала вместе со своей бабушкой, которую она со знакомыми часто запирала на балконе или выгоняла на улицу.

Полицейские задержали девушку и нескольких молодых людей, которые в этот момент были в квартире. Внутри нашли различные вещества, из которых изготавливались наркотики.

По данному факту завели уголовное дело за изготовление наркотиков и организацию наркопритона. Девушка находится под подпиской о невыезде.

#наркопритон #изготовление наркотиков
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