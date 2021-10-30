В Заинске открылся новый пункт приема отработанных батареек

В Заинске открылось новое место сбора отработанных батареек. Так, по всероссийской акции «Батарейки, сдавайтесь!» у входа в клуб «Юность» появился специальный контейнер, пишут «Новости Заинска».

«Я думаю, что у каждого человека дома собирается большое количество использованных батареек. И многие выкидывают их вместе с бытовыми отходами, в то время как можно сдать их на переработку», – рассказал специалист по работе с молодежью Алексей Борисов.

Сдать батарейки в клубе «Юность» можно до 30 ноября, а во многих городских образовательных учреждениях – круглый год.