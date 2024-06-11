В Заинск приехал мобильный пункт отбора на службу по контракту

В парке имени Рината Фардиева в Заинске в течение одного дня работал мобильный пункт отбора на службу по контракту. Он привлек внимание жителей города, желающих узнать подробную информацию оказалось много. Целью прибытия мобильного пункта было провести разъяснительную, информационную, агитационную работу.

Инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Андрей Спиренков пояснил, что горожанам рассказывали, какие выплаты полагаются по контракту, где проходит военная служба, какие проводятся мероприятия по отбору и многое другое.

Те, кто обратился в мобильный пункт, задавали много вопросов о службе, выплатах, мерах поддержки семей. В автономной палатке каждый желающий мог узнать подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор. Инструкторы провели консультации по каждому вопросу — от первичного обращения до прибытия на службу.

«Отправка проходит организованно. С военкомата выделяется машина, новобранцы приезжают в Казань, от республики получают обмундирование, и их отвозят в воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы», — рассказал Андрей Спиренков.

Особое внимание публики привлекло специально оборудованное место, где каждый желающий мог попробовать разобрать и собрать автомат. Помимо этого, здесь были и макеты гранат. Всё это можно было потрогать и сделать фото на память.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тыс. рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием.

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