В ЗАГСе Лениногорска на студенческом балу выбрали короля и королеву

Фото: © пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ

Студенческий бал прошел в ЗАГСе Лениногорска с участием лиги студентов. Его участниками стали девять пар, сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Девять пар показали свое мастерство и эрудицию, а жюри объявило короля и королеву бала, самую загадочную даму, самого остроумного кавалера и других фаворитов. Никто из участников не остался без подарков и дипломов», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

В состав жюри вошли представители руководства исполкома, отдела ЗАГСа Лениногорска, молодежного центра «Высота» и дома культуры.

«Для ЗАГСов Татарстана работа со студентами – стратегическая инвестиция в демографическое будущее республики. Благодаря поддержке студенческих инициатив в семейной культуре у молодежи формируется осознанный подход к браку. Пропаганда семейных традиций среди молодежи – ключевое направление работы. Когда ЗАГСы, вузы и молодежные организации работают в связке, студенты чувствуют поддержку государства при создании семей», – отметили в пресс-службе.

По мнению руководства Управления ЗАГС КМ РТ Эльвиры Ахметовой, поддерживая студенческие инициативы в сфере семейной культуры, ЗАГСы Татарстана закладывают фундамент крепких семей, осознанного родительства и демографической стабильности республики на десятилетия вперед.