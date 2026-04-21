В ЗАГСе Бугульмы чествовали золотых юбиляров семейной жизни

Семью Насыха и Сильвы Мухамадеевых, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни, чествовали в ЗАГСе Бугульмы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЗАГСа Управления Кабмина РТ.

«Жители Бугульмы познакомились более 50 лет назад на строительстве городской бани. Уже полвека Насых Галеевич и Сильва Рауфовна вместе. Супруги воспитали сына Ленара и дочь Эльвиру. Сами построили уютный и красивый дом», – рассказали в пресс-службе.

У супружеской четы есть внучки Лиана и Мира. Старшая внучка юбиляров Лиана окончила Московский институт имени Плеханова и работает по специальности. В семье чтут обычаи, берегут память об ушедших близких. Мухамадеевы ухаживают за памятными местами, а по праздникам собираются все вместе в доме за большим столом.

«Важна преемственность поколений, без которой невозможно представить будущее семьи. С ее помощью из поколения в поколение передаются семейные традиции, культурное прошлое и ценности», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор ФПП «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

В 2025 году в ЗАГСах Татарстана чествовали около 2 тысяч пар, проживших 50 лет в совместном браке, а также около 300 пар, проживших 60 лет, и 12 пар, проживших 70 лет.